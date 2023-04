Tegevusmuuseum korraldab laupäeval hooaja avalöögi

"Kes veel uut tegevusmuuseumit külastanud ei ole, siis just sel laupäeval tasub külla tulla. Avatud on erinevad meistrite kojad - kohal on hõbedameister, taimetark, nahameister, sepp, käsitöömeister, fotograaf, apteeker jt vahvad meistrid, kes viivad läbi töötubasid. Ka pilet on poole hinnaga, seega tasub just sel laupäeval meid külastada," sõnas Ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu.