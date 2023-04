Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valminud küsitluse tulemused näitasid vahetult enne valimisi, et Eesti Konseravtiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) ja Reformierakonnal on Järva- ja Viljandimaal enam-vähem võrdne toetus ning teistest parteidest on nad tuntavalt populaarsemad.