Kunstikooli vilistlane loob maagilist teatrikunsti

Tänavu märtsis pälvis ta Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi. Berta Kelderi sõnul tundus dekoraator-butafooriks õppimine talle varem õpitu põhjal loogiline jätk. "Käisin noorena laste kunstikoolis ja keskkooli lõpetasin Tartu Kunstikoolis. Kuna käsitöö ja teater on mulle alati meldinud ja nende ühine osa on butafooria, siis see tundus hea plaan," selgitas ta.