Iraak, Afganistan, Mali- seitse korda kodust kaugele

Ju siis pidid minu ja lehelugejate teed veebel Janek Pendiga ristuma ka seetõttu, et just seesama, veteranikuule pühendatud lugu oli veel ilmumata.

VETERANIPÄEV

Veteranipäev sai alguse 2013. aastal.

Veteranipäeval tänatakse ja tunnustatakse neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi.

23. aprillil kutsutakse kõiki üles heiskama riigilipud veteranipäeva väärikaks tähistamiseks. Keskpäeval on jumalateenistus Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus. Kell 13.00–14.30 on Kohtla-Järve spordikeskuse jäähallis veteranipäevale pühendatud jäähokimatš Lõuna-Eesti vs Põhja-Eesti.

Kell 19 algab Rakvere Vallimäel Veteranirock. Üles astuvad Metsatöll, A-rühm, Jaagup Tuisk ja NATO kirdekorpuse bänd Griffin – laval ainult veteranid.

VETERANIKUU

Alates 2014. aastast korraldab Eesti vigastatud võitlejate ühing koos Naiskodukaitsega igal kevadel aprillis sinilillekampaania, mis kutsub üles kandma sinilillemärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks.

Seekordse kampaania reklaamnägu on Järva maleva kaitseliitlane kapral Tõnu Nurk, kellel on selja taga kuus välismissiooni.

Sinilillesümboolika müügist saadav tulu aitab koos Pärnu lahe Rotary klubiga luua Pärnu randa ujumisvõimalus ka puuetega inimestele, soetada Hiiumaa haiglale videokolonoskoop ning koos Paralümpiakomiteega rajada Kiviõli seikluskeskusse para-suusatamise võimalus.

Tänapäeva veteranid on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahu tagamise operatsioonidel Horvaatias, Liibanonis, Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos, Kesk-Aafrika Vabariigis, Iraagis, Afganistanis, Malis, Iisraelis, Süürias, Makedoonias, Adeni lahel ja Vahemerel.

Veterane on meie seas üle 3000 – nende pered ja kodud on kõikjal üle Eesti, neid võib leida tegutsemas väga mitmetel elu- ja huvialadel. Neid vapraid mehi ja naisi jääb alati ühendama missioonikogemus ja tahe seista Eesti riigi ja rahva vabaduse eest. Riik ja meie liitlased on kaitseväe ja Kaitseliidu veterane alati kõrgelt hinnanud, kuid neile on oluline ka lähedaste, kolleegide, sõprade ja kogu rahva toetus. Veteranide sümbol on sinilill, mille kandmisega saame näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.