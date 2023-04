Muuseumiöö kannab seekord pealkirja „Öös on liikumist“. Teema on seotud eelkõige 2023. aasta riikliku liikumise teema-aastaga, mis keskendub tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastusele. Muuseumiöö teema valisid muuseumitöötajad üle Eesti.

“Liikumine kui teema on väga mitmekülgne. Liikuvus tähendab lisaks sportimisele ka reisimist – kuidas ja mis vahenditega on liikuma saadud ja kuhu on kohale jõutud. Liikumine võimaldab rääkida arengust ja teest sihtide poole või hoopiski muuseumiöisest salapärast, kui miski näitusesaalis tasakesi liigutama hakkab,” ütles muuseumiöö koordinaator Heliis Martinson.