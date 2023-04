Paide teatrikohviku juht Priit Põder ütles, et Wittensteini tegevusmuuseumi hoov on välikohvikute jaoks parim koht linnas. „See on täpselt nii paraja suurusega, et siia mahub omajagu toitlustajaid, kuid pole nii suur nagu keskväljak,“ sõnas ta.