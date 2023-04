Raskes avariis lendas autol suisa mootor küljest

Politsei pressiesindaja ütles Järva Teatajale, et toimus kahe auto laupkokkupõrge.

Avariis enam kannatada saanud sõiduautos Ford olid 61aastased mees ja naine. Mõlemad toimetati sündmuskohalt haiglasse. Kokkupõrke jõud oli sedavõrd suur, et Fordil lendas mootor kapoti alt välja tee äärde, mis on suhteliselt harukordne vaatepilt. Tõenäoliselt päästis see sõidukis olijate elu, sest salong jäi deformeerumata ning sõidukis olnud inimesed pääsevad arvatavasti kergemate vigastustega.