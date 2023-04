Kirde maakaitseringkonna õppus Põhjakonn 23 kulges innovatiivses rütmis

„Õppus Põhjakonn 23 on väga oluline väljaõppesündmus KiMKRi jaoks. Tänavu harjutasime omavahelist koostööd rünnaku tingimustes, eelmisel aastal keskendusime kaitsele. Samuti andsime võimaluse uutele, värskelt loodud võimetele, lahingüksuste toetamiseks. Kokkuvõttes õppus kinnitas, et õppida on palju ja seda tuleb teha järjekindlalt igas KiMKRi kodumalevas” ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu.