Wittensteini tegevusmuuseumis esitletakse Heino Tõnismägi raamatut „Ülekohtu toimikud 2“

„Ülekohtu toimikute“ teine osa (esimene osa ilmus 1998) jätkab represseeritute traagiliste elukäikude valgustamist. Pikki aastaid prokurörina töötanud Heino Tõnismäe töölaualt rehabiliteerimisprotsessi käigus läbi käinud sadade säilikute materjalidest on raamatusse koondatud juhtumid, mis annavad kaleidoskoopilise ülevaate ränkade aastate hammasrataste vahele jäänud inimsaatustest. Nende seas on nii tuntuid kui tundmatuid isikuid ning juhtumeid, aastakümneid maha vaikitud või valedega kaetud lugusid. „Ülekohus ei jää sellest väiksemaks ega vähemaks, kui see maha vaikitakse“, kirjutab Heino Tõnismägi. Autori sooviks on, et neist valusatest mineviku kogemusteks õpitaks ja meie minevikupilt toimunu osas oleks selgem, „ajaloo õppetundi ei tohi kaotada“.