Turvalise Ostukoha märgist kannab ligi 200 e-poodi

„Tegemist on usaldusmärgiga, mille olemasolu on igal veebiostlejal mõistlik kontrollida,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Turvalise Ostukoha usaldusmärgis kinnitab, et e-pood on ostlejate jaoks mugav ja kvaliteetse teenindusega – vastab tagastus-, taganemis- ja garantiinõuetele, kuvab hindu ning ühikuid korrektselt, kõik müügi- ja transporditingimused vastavad seadustele ning panganõuetele, isikuandmed on hästi hoitud. Märgist kandvate e-kauplejate puhul ei pea ostja muretsema, kas kaupmees aktsepteerib 14-päevast tagastamisõigust, kannab kauba tagastamisel kogu raha tagasi ning kuvab ostu tehes kõiki vajalikke linke ja blankette.“

Kui pood vastab 100% kõigile tingimustele, siis väljastab liit usaldusmärgise. Märgise olemasolu on seega kasulik nii veebipoele, sest aitab kvaliteedimõõdikud täpselt paika seada ja seeläbi konkurentsieelise saavutada, kuid see võimaldab ka tarbijatel hõlpsamalt orienteeruda.

„Vaid 1% e-poodidest, kes on taotlenud Turvalise Ostukoha usaldusmärgist, on selle saanud kohe nii, et e-poes poleks olnud vaja teha muudatusi. See näitab ka märgise olulisust turul ning annab tarbijale kindluse, et antud e-pood on teadlik kohustustest ning täidab ja kaitseb kõiki tarbijaõigusi,“ rääkis Väät.