Väätsal saab uut näitust uudistada

Väätsa raamatukoguhoidja ja projektijuht Ulvi Uutar andis teada, et 20. aprillil, külastas graafiline disainer ja koomiksikunstnik Veiko Tammjärv Väätsa raamatukogu kutsel kohalikku põhikooli. Kohtumisel VI-VIII klassi õpilastega rääkis kunstnik oma loomingust ning tutvustas graafiliste romaanide “Rehepapp” ja “Hukkunud aplinisti hotell” valmimise protsessi. Veiko Tammjärve sõnul sai ta inspiratsiooni oma tõlgenduse loomiseks Andrus Kivirähu raamatust “Rehepapp”. Samas koomiks “Hukkunud alpinisti hotell” valmis peaasjalikult samanimelise kultusfilmi ainetel. Lisaks selgitas ta osalejatele, kuidas kujunesid koomiksite tegelaskujud, missugused inimtüübid nende aluseks on ning missugust tehnikat joonistamisel kasutas.

Tammjärv selgitas, et on joonistanud kõik kolm raamatut vabal ajal, peamiselt ühistranspordiga reisides. Pilte joonistades kasutab ta aga iPad Pro`d ja töötleb kõik pildid arvutiprogrammis Procreate. Oma töid luues kasutab vähe, aga samas kontrastseid värve. Huvi koomiksite joonistamise vastu äratas muu hulgas Norra pop-gupi A-Ha laulu “Take on me” video.