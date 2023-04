Valitsuse plaan tõsta ilma mõjuanalüüsita järsult käibemaksu on vastutustundetu

EHRLi juhatuse esimehe Ain Käpa sõnul on tegu vastutustundetu ja läbimõtlemata plaaniga, mis ei toeta Eesti ettevõtete konkurentsivõime tagamist ega piirkondade ühtlasemat arengut, mis on ometi ühed koalitsioonileppesse kirja pandud eesmärgid. “Valitsuse plaan tõsta majutusasutuste käibemaksu väga järsult seniselt üheksalt protsendilt 22- protsendile tähendab majutusasutustele ränka hoopi, millele paljud ettevõtjad ilmselt vastu ei pea, “ nentis Käpp. “Sellist ühte sektorit väga tugevalt mõjutavat sammu ei tohi teha ilma korraliku mõjuanalüüsita ja kiirustades, kuid just seda praegune valitsus kavatseb teha.”

Käpp lisas, et ekspordile on reeglina kehtestatud 0%-line käibemaks. „Majutussektoris on 70-80% käibest eksport selles mõttes, et me toome ekspordi tarbija riiki, kus ta lisaks majutusele ka teisi teenuseid tarbida saab. Seetõttu on pigem ebakohane nimetada kehtivat käibemaksumäära soodustuseks. See on erisus, kus riik ekspordi pealt ka käibemaksu teenib,“ ütles Käpp.