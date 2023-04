Arvamusfestivali programmi pääsenud ideed on välja valitud

Enim laekus ideekorjesse pakkumisi kriisideks valmistumise, vaimse tervise, demokraatia hoidmise, metsanduse ja rohepöörde, tehnoloogia, tervishoiu, juhtimise, tööelu ning hariduse teemal. Ideekorjesse laekunud teemade puhul hindas Arvamusfestivali meeskond teemapüstituse olulisust ja uudsust, aruteluidee eesmärgistatust ning arutelu potentsiaalset mõju. „Väga hea meel oli näha, et arutelude korraldajad, kes ideekorjes osalesid, olid eelnevalt tutvunud aruteluformaatide lehega ja mõelnud, kuidas arutelu üles ehitada nii, et see ei oleks lihtsalt arutelu arutamise pärast, vaid et see täidaks mingit konkreetset eesmärki,“ kommenteeris Arvamusfestivali programmijuht Sigrid Solnik.