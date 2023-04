Mida tuleks perega reisimisel teada pangakaardiga seotud reisikindlustusest?

Lisaks reisikindlustuse ostmisele on mitmeid muid asju, mida saad teha, et tagada ohutu ja meeldiv puhkus koos perega. Näiteks tasub uurida sihtkohta, kuhu on plaanis minna, ja veenduda, et oled kursis kohalike seaduste ja tavadega. Samuti tuleb kasuks asjakohane asjade pakkimine ja veendumine, et sul on olemas kõik vajalikud dokumendid, sealhulgas passid ning mõne sihtkohariigi puhul ka viisad.