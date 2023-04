Elektrituru seaduse muudatus kehtestab hajatootjatele tagatisraha nõude

„Seadusemuudatus oli vajalik, et elektrivõrku saaks paremini planeerida ja vähendada nn. fantoomliitumiste juhtumeid, kus elektrivõrguga liitumise taotlusi on tehtud ilma kindla plaanita tegelikult tootmisega alustada ning see lükkab liitumise hinna järgnevatele liitujatele üles. Muudatus aitab tagada, et võrguressurss ei jää pikaks ajaks asjata broneerituks ning võrgule pääsevad mõistlikel tingimustel ligi just need, kes plaanivad seal päriselt toimetama hakata,“ selgitas MKMi energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets.