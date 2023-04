Kantar Emor: Lux Express on üks parima teenindusega ettevõte Eestis

Märtsis, hea teeninduse kuul, toimunud uuringus paluti ligi 2100 inimesel hinnata nende ettevõtete teenindust, millega nad on viimasel ajal reaalselt kokku puutunud. Klientidelt uuriti, kuivõrd tõenäoliselt oleksid nad valmis teenusepakkujat soovitama oma tuttavatele-sõpradele. Soovitustõenäosus näitab seda, kas teenusepakkuja on suutnud klientidele pakkuda midagi tavapärasest enamat või midagi, mis on väärt ka teistele soovitamist.

Vastuste põhjal pandi soovitusindeksi NPS alusel pingeritta 68 tuntud ja tunnustatud Eesti ettevõtet. Artisele, Lux Expressile ja Rahva Raamatule järgnesid esikümnes Cinamon, LHV, Apollo Kino, Smartpost Itella, DPD, Confido ja Neste.

Reisijateveo valdkonnas edestas Lux Express Elronit, mis jõudis üldtabelis 12. kohale ja GoBusi, mis pälvis 49. koha. Tabelisse pääsesid veel MK Autobuss (60. koht) ja Hansa Liinid (63. koht).

Uuringust selgus, et koguni 63% klientidest soovitab Lux Expressi teenuseid väga tõenäoliselt sõpradele ja tuttavatele. Väljavõtted uuringus osalenute kommentaaridest: “Alati usaldusväärne kvaliteet. Alati väga toredad bussijuhid. Mugavad bussid ja probleemideta saab kohale. On tunda, et nähakse vaeva, et olla Luxi vääriline. Positiivne mulje. Tubli, et pakub tõstukiga bussi ratastooliga sõitjale. Lux Express pingutab silmnähtavalt, et pakkuda oma klientidele Euroopa parimat teenust ja teenindust. Pileti ostmise lihtsus, hea teenindus, tahvelarvuti ja vedaja Interneti kasutamise võimalus maanteel, üldiselt on reisimine väga meeldiv!”

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos: „Täname usalduse ja meie pingutuste märkamise eest. Lubame, et jätkame pingutusi klientide kõrge rahulolu nimel, et olla nende jaoks tipus ka järgmistel aastatel.“