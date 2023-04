Lugeja küsib: kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust, kui kolleeg koondatakse?

Kolmas võimalus on, et töötaja ja tööandja lepivad kokku, et töötaja täidab töölepingus seni näidatust erinevaid ülesandeid või lisaülesandeid ning sellisel juhul makstakse ka teistsugust töötasu. Selline kokkulepe on soovitav vormistada hilisemate vaidluste vältimiseks kirjalikult, sest tegemist on töölepingu tingimuste muudatusega. Kokkuleppes peavad kajastuma, milliseid ülesandeid töötaja täidab ning millist töötasu selle töö eest makstakse. Lisaülesannete täitmise puhul on oluline kokku leppida, kas seda tehakse tavapärase tööaja sees või ületundidega ja millist tasu selle eest makstakse.