SEB: telefonipettused on hoogustunud ning kurjategijad nõuavad ka sularaha

Petukõned on kestvuse poolest tavaliselt väga pikad ning on juhtumeid, kus ohvrit on hoitud liinil üle kolme tunni ja keelatud igasuguste teiste kõnede vastuvõtmine. „Sageli näeme hiljem, et kõne ajal on toimunud ohvri kontole laekumised ka teistelt ohvritelt. Võimalusel võetakse ohvri nimel mitmeid kiirlaene. Teostatakse ülekandeid ja kaarditehinguid, kuid kuna pangad on järjest enam oma pettuste vastaseid meetmeid täiendanud ja täiendamas, ei pruugi sellised tehingud enam õnnestuda. Seega on uueks suunaks võetud sularaha väljavõtmine,“ räägib Kukk.

Esineb ka juhtumeid, kus ohvriga võetakse ühendust suhtlusrakenduste kaudu (näiteks Telegram, Viber, WhatsApp). Näiliselt pöördub tuttava tuttav ja palub abi. Ettekäändeks on näiteks teene osutamine, kus ohvrilt palutakse abi raha edastamisel. Väidetavalt ei ole sellel inimesel Eestis kontot ning keegi kannab ohvri kontole raha, et see sularahas välja võtta ning omakorda edasi anda tuttava tuttavale. Niimoodi kasutatakse ohvri kontot võimalikus pettuste või rahapesu ahelas, et ebaseaduslikku päritolu raha varjata. Selliste summade ja tundmatu raha vahendamine või vahendamisele kaasaaitamine võib lõppeda kuriteo sooritamisega. Selliste „teenete“ küsimine võib süveneda eriti majandussurutise ajal, kui võimalikud ohvrid otsivad täiendavaid sissetulekuid.

Kuidas pettused toimuvad?

Esmalt annab ohver juurdepääsu oma kontole, tema isiklik raha kantakse kiirelt edasi või tehakse selle eest kaardimakseid, valdavalt kinnitab ohver kõik toimingud ise oma digiallkirjaga (PIN2). Võib esineda olukordi, kus petturid on teinud oma seadmesse näiteks Smart-ID ja saavad kinnitada tehinguid juba iseseisvalt. Täpsustuseks, pettur ei saa teha oma seadmesse kliendi nimel ühtegi rakendust, kui ohver pole eelnevalt seda isiklikult kinnitanud oma digiallkirjaga (PIN2).

Tegelikult on igaühel võimalus ennast pettuste eest kaitsta. Pank ja politsei ei küsi kunagi isiklikke andmeid telefoni teel. Tasub meeles pidada, et PIN1 on nagu koduvõti ehk kui anda see võõrale, siis saab ta juurdepääsu teie koju. PIN2 on teie allkiri ehk PIN2 sisestades ütlete piltlikult oma kodu võtmeid ulatades ka koduse aadressi. Koju naastes võivad aga ees oodata halvad üllatused.