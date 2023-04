Kevadine rehvivahetus – liikuv püha, mida mõjutab õhutemperatuur

Kevadist rehvivahetust võib pidada liikuvaks pühaks, mida mõjutab suuresti just õhutemperatuur. Kuigi ilmaennustus lubab tulevaks nädalaks lörtsi, on paljud linnas liiklejad kevadise rehvivahetuse juba aprilli algul ette võtnud. Maanteeliiklejatel on soovitatav rehvivahetus ette võtta siis, kui temperatuur jääb püsivalt 7 kraadi juurde. „Lisaks ilmastikuoludele tuleks autojuhil kindlasti hinnata ka enda sõiduoskuseid ja kogemust,“ sõnas Gjensidige Eesti esindaja Marko Privoi.

Vaata enne rehvivahetuseks aja broneerimist üle olemasolevate suverehvide olukord. „Seadusest tulenevalt peab suverehvide mustrijääk olema vähemalt 1,6mm, kuid soovitatav on siiski uued suverehvid soetada juba siis, kui mustri sügavus on 3-4mm,“ sõnas Rehvitakso OÜ esindaja. „Kodus saab rehvimustrit kontrollida näiteks kahe eurose mündiga. Selleks tuleks asetada münt rehvi mustri soontesse. Soovitatavalt just sinna, kus kulumine on kõige suurem. Jälgi teist värvi mündiäärt, kui muster jääb alla selle, tuleks rehvid uute vastu välja vahetada.”