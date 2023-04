Finantsturgude paradoks

Märtsi alguses jätkus turgudele optimismi hoolimata keskpankade intressimäärade kergitatud ootustest, kuid seejärel pöörasid kolme USA panga ja Credit Suisse’i raskustesse sattumine ning sarnaste probleemide laienemise oht need ootused täielikult ümber. Nüüd on pigem küsimus selles, kas turud on taas liiga agaralt arvestanud rahapoliitika leevendamisega enne selle saabumist. Leevenduseks oleks kõigepealt vaja tõendeid alusinflatsiooni aeglustumist või makrokeskkonna järsu halvenemisest, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Intresse tõstetakse kuni miski murdub. Märtsi alguses, kui makronäitajad andsid jätkuvalt märku, et majanduskasv hakkab paranema, jätkasid keskpangad finantstingimuste karmistamist. Seejärel aga miski murdus, kuna kolm USA panka muutusid maksejõuetuks ja võeti riikliku kontrolli alla, millele Euroopas järgnesid Credit Suisse’i raskused ja tema kiire paaripanek UBS’iga laiema kriisi vältimiseks. See suunas turgude intressiootusi taas järsult allapoole, samal ajal kui keskpangad lisasid pankadele laenude andmisega lühiajalist likviidsust. Näiteks märtsi esimesel nädalal ootasid turud, et Föderaalreservi baasintressimäär ulatub aasta lõpul üle viie protsendi taseme. Nädal hiljem aga eeldati juba, et aasta lõpu seisuga on see kukkunud alla nelja protsendi. Kergendus oli tuntav, kuid kas see jääb kestma?