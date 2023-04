EASi ja KredExi ühendasutus toetab rahvusvahelisi suursündmusi

„Üks rahvusvaheline suursündmus toob Eesti majandusele tulu ligikaudu pool miljonit eurot, kolme aasta kohta on ühe sündmuse mõju poolteist miljonit eurot,“ sõnas ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. „Tegu on puhtal kujul turismitulu suurendamise toetusega. See tähendab, et taotlusi hinnates me ei otsusta, kes vajab enam tuge või mis on olulisem – kas sport või kultuur, klassikaline või popmuusika. Kõige olulisem on, et sündmus suudaks tuua Eestisse nõutud arvul väliskülastajaid ning kujundada Eesti rahvusvahelist mainet kestliku turismi sihtkohana,“ lisas Aavik.

Ühendasutuse eksperdid hindavad ka seda, millisel määral aitab sündmus tasakaalustada turismi hooajalisust, et turismiettevõtetel oleks võimalik ka madalhooaja turismitulusid suurendada. Kõrgemalt hinnatakse sündmusi, mis toovad hotellid täis väljaspool suve.

Euroopa struktuurivahenditest rahastatud toetust taotletakse kolmeks aastaks korraga ning tingimuseks on, et sündmus toimub kord aastas vähemalt kolm aastat järjest. Toetuse tulemusena suureneb turismieksport ja riigile laekub täiendav maksutulu. Minimaalne väliskülastajate arv kolmel aastal kokku peab Tallinnas toimuval sündmusel olema 1500 ja väljaspool Tallinna toimuval sündmusel 900. Lävendid on erinevad, et tekitada motivatsiooni korraldada sündmusi ka väljaspool pealinna ja tuua väliskülastajaid Eesti erinevatesse piirkondadesse.

Rahvusvahelise suursündmuse toetuse suurus kolme aasta peale kokku on minimaalselt 140 000 eurot. Spordisündmuste puhul on maksimaalne toetussumma 200 000, kultuurisündmuse puhul 235 000 eurot. Toetuse määr on kuni 70 protsenti, millele lisandub taotleja omafinantseering. Toetus on eelkõige mõeldud välisturundus- ja korralduskuludeks. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai kell 16.00. Kõik huvilised on oodatud kuulama 26. aprillil toimuvat infopäeva. Täpsem info ühendasutuse veebis.