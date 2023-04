Arenguseire aastaraamat: andmepõhiselt sihitud toetuste rakendamisel on mitmeid takistusi

Lisaks tuleb riigil tagada, et automaatseks otsustamiseks on piisavalt andmeid. Vaja on kirjeldada riske ja hinnata, kuidas neid maandatakse. Lõpuks on vaja luua inimestele võimalus automaatselt langetatud otsuste mõistmiseks ja vaidlustamiseks.

Arenguseire Keskus leiab, et oluliseks probleemiks on vajalike andmete olemasolu ja nende usaldusväärsus. Näiteks Eesti inimeste elukohaandmed on rahvastikuregistris sageli ebatäpsed, mis takistab elukohaga seonduvate toetuste andmepõhist automatiseerimist. Samuti puudub riigil info leibkondade täpse koosseisu kohta, kuid just sissetulek leibkonnaliikme kohta on levinuim ja kõige õiglasemaks peetav näitaja jõukuse taseme arvestamiseks.