Sünoptik Kairo Kiitsak tõdes ühismeedias, et sellist vaatepilti naljalt iga päev ei näe ning veel enne, kui virmaliste mäng taevas algas, prognoosis Kiitsak, et tulemas on võimas vaatemäng, mis ulatub seniidini. Sajad inimesed jätsid tema postituste juurde üle Eesti tehtud fotosid, mis andsid tunnistust, et just nii läkski.