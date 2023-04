Orienteerujad jooksid jüriöötulede paistel Narvas

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et teatejooksu maastikuks olid seekord Narva vanalinn ja kindluse bastionid ning linna pargid ja Narva jõe äärsed alad.

Heitlus esikohale oli tänavusel Jüriööjooksul oli Poopuu hinnangul väga põnev ja esikolmiku lõppjärjetus sai paika alles viimase vahetuse meeste heitluses. Võitis Tartu orienteerumisklubi Ilves, kellele järgnesid Värska OK Peko I ja SK Saue Tammed.

Jüriöö teatejooks on Eesti orienteerumisspordi üheks tuntumaks võistluseks, kus heideldakse unikaalsele rändauhinnale, milleks on puitskulptuur "Kalevipoeg kivi heitmas". Jüriööjooksu omapäraks on ka selle formaat, kus öisel teatejooksul võistlevad segavõistkonnad, kuhu kuulub kolm meest ja kaks naist, kes läbivad oma etapid vaheldumisi. (JT)