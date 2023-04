Tantsumustreid hakatakse staadioniküpseks lihvima

Tantsupeo kunstilises toimkonnas on kolm aastat tööd teinud 40 tantsujuhti, nüüd on teada ka peol esinevad rühmad. Et juulis sujuks Kalevi staadioni murul kõik nii, nagu tantsuetenduse lavastajad on ette näinud, olid rühmade juhendajad üle Eesti kutsutud Paidesse, kus liigijuhid-lavastajad tutvustasid tantsude liikumisi ja mustreid, mida rühmad väljakule moodustama hakkavad. Paide Hammerbecki põhikooli rahvatantsu- ja koorijuht Malle Anton ütles pikka seminaripäeva kokkuvõtteks, et pidu tuleb äge.