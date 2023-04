Missioonidel käinud veteranid jagavad huvilistele omi muljeid

Kapral Tõnu Nurk on mitmekordse Afganistani-missiooni kogemusega, kuid Iraaki viib teenistus teda esimest korda.

Veteranikuu raames toimub Paides vestlusõhtu, kus oma missioonidel käikudest muljetavad nii Järvamaa ja Paide veteranid, kui ka kaugemalt tulijad. Viis veterani on kamba peale käinud rohkem kui kümnel missioonil, sealhulgas nii Iraagis kui Afganistaanis. Kuus missiooni on seljataga kaitseliitlasel Tõnu Nurgal, kes on tänavu ka sinilillekampaania reklaamnägu.