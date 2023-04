Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* XIII noorte laulu- ja tantsupeol «Püha on maa» osalevate tantsu- ja võimlemisrühmade 274 maakondlikku eelproovi on lõppenud ja peole pääsejad selgunud. Üleeelmisel nädalavahetusel Paides peetud seminaril selgus seegi, millised põnevad mustreid hakkavad tuhanded tantsijad etenduse ajal Kalevi staadioni murule joonistama.

* Viimastel aastatel Järvamaa suurimaks turismi­atraktsiooniks kujunenud Kirna mõisa tulbifestival tuleb tänavu suurem kui kunagi varem. Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal ütles, et talv oli tuplidele soodne ja praegu on lilled juba kümmekonna sentimeetri pikkused. «Tulpidele on soodsad lumised talved ja seda tänavune ka oli,» lisas ta.