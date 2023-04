Inglismaa kingib miljonile suitsetajale e-sigareti stardikomplekti

Inglismaal on umbes 5,4 miljonit suitsetajat ehk tasuta e-sigareti stardikomplekti saab pea iga viies suitsetaja. Inglismaal suitsetab 13% täiskasvanutest. Eestis on suitsetamise levimuse määr 26,3% ja suitsetajaid on umbes 280 000.

„Kuigi ka Eestis on mõnikümmend tuhat inimest e-sigareti abil suitsetamisest loobunud, siis paljude suitsetajate jaoks on see ikkagi võõras. Inglismaal seevastu on e-sigarette ja nende abil suitsetamisest loobumist väga palju uuritud. Kuna teadlased on jõudnud järeldusele, et võrreldes tavasigarettidega on e-sigareti kasutamine kordades vähem kahjulikum ja nende abil saab efektiivselt suitsetamisest loobuda, siis on Inglismaa valitsus ka soosinud e-sigaretile üleminekut, et lõpuks suitsetamisest täielikult loobuda,“ selgitas NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.