Eesti haaras ohjad, et piirata Läänemere prügistamist

Liis Kikase sõnul tuleb mereprügi ohjeldamiseks astuda otsustavaid samme. „Mereprügi on vaid üks merekeskkonna seisundile survet avaldavatest teguritest, kuid see valmistab üha rohkem muret,“ nentis Kikas. „Peame vähendama merre jõudva prügi kogust, sest juba meres olevat prügi sealt enamasti kätte ei saa. Näiteks on plaanis hakata piirama õhupallide massilist lendu laskmist. Praegu piirab seda vaid Taani.“