Tarbja õpilased näitasid RMK metsaviktoriinis suurepäraseid teadmisi

Kelle jäljed on lumel; milliste puudega kivipuravik koos ei kasva; mida tehakse oherdiga – need on vaid mõned näited viktoriini mitmekesistest küsimustest. Kuigi viktoriin on lõppenud, saavad kõik huvilised jätkuvalt tänavuste küsimuste, õigete vastuste ja kommentaaridega ning iga vanuserühma parimatega tutvuda veebilehel loodusegakoos.ee.