Muinsuskaitseamet esitleb Paide vanalinna teemalist trükist

Trükiste sari „Elavad vanalinnad“ avab üheksa Eesti linna – Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Valga, Viljandi ja Võru – muinsuskaitseala loo kohalike inimeste vaatenurgast. Trükistes tutvustatakse vanalinnade väärtusi ja kujunemist ning uuritakse, mis on vajalik selleks, et sünniks nüüdisaegne, kestlik ja elav linnasüda. Vanalinn on väikelinna elu tuiksoon, mis koondab endasse igapäevaeluks vajalikke linnalisi funktsioone ja mitmekesiseid ruumilisi kihistusi, aga ka linna sotsiaalse keskme. Igas vanalinnas on peidus sellele linnale omane identiteet.