Ornitoloogiaühing palub abi metskurvitsate mängulendude jälgimisel

Metskurvits ehk nepp on tuntud just oma kevadiste mängulendude poolest. Muidu peidulise eluviisiga lind muutub julgeks kevadistel õhtutundidel, mil isaslinnud markeerivad oma territooriumi sirgjoonelise lennuga, mida saadavad iseloomulikud häälitsused.

Metskurvitsate mängulennu loendusel on oodatud kaasa lööma iga vabatahtlik, kes tunneb ära metskurvitsa ja on valmis veetma paar õhtutundi kevadises metsas.

Loendusperiood on 25. aprillist kuni 10. maini, mil kurvitsad on eriti aktiivsed. Loendust on hea teha paikades, kus võib eeldada aktiivset mängu ja avaneb laiem vaade, näiteks raiesmike ja noorendike servad või suuremate sihtide ristumiskohad. Loendust tuleb valitud punktis teha kella 21.00–22.30. Kirja tuleb panna kõik 1,5-tunnise loenduse ajal saadud kontaktid ehk nähtud ja/või kuuldud metskurvitsad. Täpse juhendi leiab siit.