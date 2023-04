Kolm maakonda tööle naasnud noort teenisid stipendiumi

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu eestvedaja Arnika Tegelmanni sõnul oli selle aasta konkurss stipendiumidele kõigi aegade tihedaim. "Oleme väga tänulikud kõigi üheksa kandidaadi esitajale. Ekspertgrupile edastati arvamuse saamiseks kuus kandidaati, kes vastasid noore spetsialisti stipendiumi statuudis toodud kriteeriumitele ehk kes on kuni 30-aastased, elavad Järvamaal, on lõpetanud kõrgkooli või kutseõppeasutuse ning asunud Järvamaale tööle viimase viie aasta jooksul," märkis ta.

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on rõõmustav, et võimalus on anda jälle välja kolm stipendiumi.

Sel aastal on stipendiumi toetajate sekka lisandunud mitmeid uusi inimesi: Eimar Veldre, Pipi-Liis Siemann, Siret Pihelgas, Toomas Tammik, Rainer Eidemiller ja jätkanud on paljud varasemad toetajad nagu Jürgen Ligi, Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Heli Koit, Kristjan Kõljalg, Virve Toode, Tiina Larven, Arnika Tegelmann, Andres Jalak ning ettevõtted AS Konesko, Väätsa Agro AS ja Swedbank AS.

"Tänu suurenenud annetajate toetusele võime teha järgmisel aastal väikest ajalugu, kui kolm stipendiumi saame välja anda kaks aastat järjest. Ja nagu kandidaatide sisukus näitab, siis võiksime vabalt anda välja ka neli stipendiumi," lisas Valev Väljaots.