Transpordiamet kutsub hävinud sõidukeid registrist kustutama

"Liiklusregistri eesmärk on pidada arvestust sõidukite, väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide, digitaalse sõidumeeriku kaartide, juhtide ametikoolituse ja registerpantide üle," selgitas Transpordiameti sõidukite ja registri teenusejuht Carl Joosep Piirfeldt. "Hävinud sõidukite liiklusregistrist kustutamise eesmärk on taganda registri andmete ajakohasus."

Liiklusregistris on registreeritud 290 000 peatatud kandega sõidukit, millest M1 ja N1 kategooria sõidukeid on 220 000. Teiste kategooriate sõidukeid on peatatud kandega kokku 70 000 ühikut.