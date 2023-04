Kogukond pani seljad kokku ja ehitas valgustatud kodutee

Rukkilille elurajooni elanik ja Paide linnavolikogu liige Veiko Natus ütles, et valgustatud sai ligikaud 550 meetri pikkune teelõik, mis kulgeb Kirila teest alates Ülejõe staadioni kõrvalt, üle uue silla ja Aasa tänava majadeni välja. "See on tee, mida kasutavad meie elurajooni pered ja nende lapsed igapäevaselt linnas käimiseks. Samuti suvisel ajal jalgpallitreeningutel käivad lapsed, Paide linna jalutajad ja tervisejooksjad nind talvisel ajal tulevad sillani välja ka suusarajad," selgitas ta.