Järvamaal ootab töökäsi ligi poolsada talgupaika

Talgupäeva «Teeme ära!» eestvedaja Henrik Raave juhtis tähelepanu asjaolule, et kuigi üle-eestiline talgupäev on 6. mail, võib talguid korraldada nii enne kui ka pärast mai esimest laupäeva. «Kõik asutused ja inimesed on kutsutud oma talguid kirja panema talguveebi www.teemeara.ee, et need kajastuksid ühisel talgukaardil,» lausus ta.