Metsisekanad – peatus metsateel

Aprill on metsisepulmade kõrgaeg. Just kuu keskpaigas käivad kanad kõige aktiivsemalt mängus. Siis on kuked hoos, kaklevad omavahel ja püüavad kanade soosingut võita. Kanade osalus mängus on valju kaagutamisega kaugele kuulda. Juba mais istuvad metsisekanad mõnes niiskes mustikamännikus vaikselt pesadel, sulandudes hea varjevärvusega silmatorkamatult metsaalusesse.