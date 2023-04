Riigimajade projektijuht Kärt Vabrit sõnas, et riigimajade rajamine on osutunud parajaks proovikiviks, sest riigi teenused on muutuses ja see tähendab kohandusi ruumilahenduses. «Ka Paide hoone puhul tulid viimased muudatused vahetult enne projekteerimise lõppu, mistõttu olime sunnitud kogu valmimise lõpptähtaega edasi lükkama,» selgitas Vabrit. «Meile on äärmiselt oluline, et rajatud keskkond toetaks teenistujaid avalike teenuste osutamisel.»