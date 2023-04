Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Suvel algavad ehitustööd Paide riigimajas ja Pärnu maakohtumajas. Ehituse käigus kohandatakse Paide ajalooline kohtumaja 12 riigiasutusele, ühele ministeeriumi esindusele ja Pärnu maakohtule. Juba on selgunud ka ehitaja, kelleks on aktsiaselts Tartu Ehitus ja selle tütarettevõte osaühing Tera Ehitus. Tööde ajaks kolivad praegu seal tegutsevad asutused endisse Järva maavalitsuse hoonesse Rüütli tänavas.

* Eelmisest nädalast algas remont Türi vallas asuval Poaka sillal, millest on liikluseks avatud üks pool. Nii jääb see kogu suveks, sest ajahambast puretud sild teeb läbi tõsise uuenduskuuri. Transpordiameti ida üksuse juhataja Anti Palmi selgitas, et see on klassikalist laadi sillaremont. «Taastame lagunenud osad, et pikendada silla eluiga ja taastada võimalikud kandevõime puudujäägid,» täpsustas ta.