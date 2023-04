Enefit Green langetab Paides toasooja hinda

Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik ütles, et hinnalangus tuleneb koostootmisjaama kütmiseks vajaliku hakkepuidu odavnemisest. „Enefit Green on Paide koostootmisjaama efektiivsust suurendanud nii digitaalsete kui tehniliste lahendustega. Toasooja hinnas on peamine roll just hakkepuidul ja kui selle hind langeb, siis saame ka klientidele soodsamaid tingimusi pakkuda,“ kommenteerib Kaasik.