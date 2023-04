Türi Maraton algas uue jooksudistantsiga

Jooksu üks korraldajaid Vadim Gritšenko selgitas, et tahtsid jooksudistantse mitmekesistada ning erinevalt eelmisest aastast teha hooaja esimese jooksu maastikul, mitte asfaldil. "Samuti lühendasime meeste ja naiste põhiklasside jooksumaad poole võrra, ehk viiele kilomeetrile, sest eelmisel aastal andsid jooksjad tagasisidet, et varakevadel pole jooksuvorm harrastajatel veel nii hea, et jaksaks kümmet kilomeetrit korraga joosta," selgitas ta.