Paide keskväljaku lillepeenrast on näpatud selle nädala jooksul mitmeid kevadlilli - kadunud on enamus kollastest nartsissidest ning osa lumeroosiõitest. Lillevarred pole mitte murtud, vaid ära lõigatud. Paide linnaaedniku Hedi Jürgeni sõnul pole varem tema ajal nii palju lilli võetud. "See on minu kuues kevad linnaaednikuna ning kui seni on võetud üksikuid lilli, siis nii palju korraga on minu ajal esmakordne. Kurb on," ohkas Jürgen. "Need kollased nartsissid olin nii ilusad ja rõõmsad."