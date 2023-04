Jahe kevad jätkub: reede toob kohati miinuskraadid ja lörtsisaju

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 1-6 m/s, rannikul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi.