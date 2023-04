Järvamaal tuleb jutuvestmisfestival

Festivali keskseks ideeks on kuulamine kui kogukondi liitev praktika. Festivali raames toimub rohkem kui 120 üritust 14 maakonnas. Festivali avaüritus toimub 16. mai kell 20.00 Viljandi järve rannas. Lisaks külastab festivali Hollandi jutuvestja Pauline Seebregts ja paljud Eestimaa armastatud jutuvestjad nagu Piret Päär, Jaak Känd, Erki Kaikkonen jpt. Au sees on kohapärimuse tundjad, folkloristid ja muusikud.

Jutuvestmine puudutab meie hingekeeli lapse, noore ja täiskasvanuna. Seega on Eesti Rahvakultuuri Keskuse sooviks, et ükski sihtgrupp ei jääks lugude kuulamise maagilisest köidikust välja. Suur hulk üritustest on viidud noortele väga lähedale, see tähendab, et lastele toimuvad erinevad kohtumised lasteaedades ja koolitundides.

Festivali eestvedaja, Eesti Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist Helena Käbin on öelnud, et festivali pärliks on väliskülaline – jutuvestja Pauline Seebregts Hollandist, kes vestab jutte eksootiliste pillide saatel. „Lisaks suurele jutuvestmisõhtule pakub Pauline jutuvestmishuvilistele jutuvestmise meistriklassi, milles jagab selle kauni kunsti parimaid praktikaid ja nippe paremaks vestmiseks. Taoline meistriklass on lisaks kohalikele jutuvestjatele mõeldud veel näiteks pedagoogidele, teatriinimestele, koolitajatele jt, kelle töö hõlmab avalikku esinemist ja narratiivseid elemente Seega toimub Pauline Seebregtsi töötuba „Dialoog jutuvestmise ja lugude kuulamise praktikas“ Tartus; jutuvestmisõhtu „Maaema räägib … kuulake!“ Savi talus, Põlvamaal; jutuvestmisõhtu „Kuulamise kunst“ Tartu mänguasjamuuseumis Teatri Kodu”.

Jutuvestmisfestival Ööbikuööd on loodud jutuvestmise kui ajatu ja olulise kultuurilise nähtuse tähelepanu keskpunkti tõstmiseks ja meie elava pärandi kogemiseks mitmetes erinevates vormides. Festivalil on tähelepanu ka Eesti väikekeeltel, mis on piirkondlike identiteetide alustalaks. Jutuvestmisfestivalil endale sobiva ürituse leidmiseks on loodud ka Ööbikuööd külastajate välimääraja.

Festivali kava ja lisainfot leiab SIIT