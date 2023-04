Valge-toonekurgede mõrvaööst möödub aasta, aga süüdlast pole ikka tabatud

Aasta tagasi 1. mai varahommikul andsid inimesed Eesti metsloomaühingu juhatuse liikmele Virge Võsujalale teada, et kolme Türi–Väätsa tee ääres oleva kurepesa juures on midagi juhtunud, sest osa linde lamab maas surnult ja osa lebab elutult pesal. Kohale kihutanud Võsujalg avastas maast silmanähtavate kuulihaavadega linnud. Hiljem teatati tapetud lindudest ka Änaris ühe töökoja hoovil olnud pesa all.