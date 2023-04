Stipendiumid väärtustavad noori spetsialiste ja kultuuripärandi hoidjaid

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu eestvedaja Arnika Tegelmann ütles, et tänapäeval räägitakse palju vaimsest tervisest ja seda täiesti õigustatult, sest just noored ja innukad tööleasujad on need, kes kiiresti kipuvad läbi põlema. Miks siis? "Aga seepärast, et nad tuleva tööle suure õhina ja innuga, rügavad palehigis tahtmisega kohe maailma muuta ning näha oma töö tulemust. Aga see ei käi nii. Kõik ei õnnestu alati kohe ja mõnel töökohal hakkab tulemus välja paistama alles aastate kui mitte aastakümnete pärast," põhjendas ta. "Pettumus toob stressi ja läbipõlemise ning nii jäetaksegi õhinaga alustatud töö õige pea."