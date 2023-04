Mudilased lippasid pargi iidsete puude vahel

Roosna-Alliku mudilaste karikasarja teisel etapil kavas olnud pargijooks tõi kohale 41 osalejat. Jooksusarja üks korraldajaid Eve Sissas märkis, et arvestades asjaolu, et eelnevalt oli tulnud just suur vihmavaling, oli jooksusõpru üllatavalt palju. "Ilm läks jooksu ajaks õnneks ilusaks ning päike naeratas lastele puude vahelt," sõnas ta.