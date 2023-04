Kolme lõviga kutsetunnistused kaheksandikele

Nimelt otsustas Järvamaa Kutsehariduskeskus aasta või enam tagasi, et lõimivad omavahel põhikooli elukutsevaliku ehk karjääriõppe kutsekoolis pakutava kutsevalikuaastaga. Kui oma majas oli võimalik koolitusplaan läbi mõeldud, hakati otsima kaheksandikke linnast ja maalt. „Neli põhikooli käisime läbi, kaks saime nõusse, ühes vahetus juht, see langes ära ja sõelale jäi Paide Hillar Hanssoo põhikool, kellega lõime käed,“ rääkis Oselin. „Leppisime kokku, et viis nädalat käivad põhikooli 60 kaheksandikku kutsehariduskeskuses, kus toimub lõimitud õpe, mille jooksul teevad õpilased iga nädal põhjalikumalt tutvust ühe koolis pakutava erialaga ja viie nädalase õppe järel väljastab Kutsekool neile teise taseme tunnistuse.“