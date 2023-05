Valgma kevadpidu kujunes nõiduslikuks

Valgma küla peanõid Tuuli Klementa ütles, et külaselts on varasemalt juba kuus korda korraldanud sügispidu ja kutsunud külarahva kokku, kuid kevadist volbriõhtut tegid nad esmakordselt. "See on tavaliselt veel nii külm aeg, et ei taha väga nina välja pista," põhjendas ta.