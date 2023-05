Kummituslikud Väätsa laudad panid ekslejad hirmu tundma

Väätsal seisavad juba aastaid kasutult 9. mai kolhoosiaegsed vanad laudad. Veidi hirmuäratavad tühjad hooned on igapäevaselt uudistajatele suletud, kuid volbrieelsel nädalal avanesid väravad ning kõik huvilised said kaart näpus proovida hoonetes orienteerumist. See oli hea võimalus piiluda, mis seal sees tegelikult on.